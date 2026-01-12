Haberler

Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahta ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular ve para ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 parça halinde toplam 144,7 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 parça halinde 0,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 lira ele geçirildi.

Operasyon çerçeveside gözaltına alınan T.G., Y.K. ve R.Ü. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı