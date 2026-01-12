Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Kahta ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular ve para ile ilgili detaylar paylaşıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 parça halinde toplam 144,7 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 parça halinde 0,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 lira ele geçirildi.
Operasyon çerçeveside gözaltına alınan T.G., Y.K. ve R.Ü. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN