Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şahsa İşlem

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi titizlikle devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yaptıkları denetimlerde 450 gram metanfetamin, 7 gram skunk, 3 gram reçine esrar, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak 25 şahıs hakkında ise işlem yapıldı. - ADIYAMAN