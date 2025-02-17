Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şahsa İşlem
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği denetimlerde 450 gram metanfetamin, 7 gram skunk, 3 gram reçine esrar, 2 gram bonzai ve bir uyuşturucu aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 25 kişi hakkında işlem yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi titizlikle devam ediyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yaptıkları denetimlerde 450 gram metanfetamin, 7 gram skunk, 3 gram reçine esrar, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak 25 şahıs hakkında ise işlem yapıldı. - ADIYAMAN