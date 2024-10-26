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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 180 Adet Captagon ve Diğer Haplar Ele Geçirildi

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 180 Adet Captagon ve Diğer Haplar Ele Geçirildi
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenilen bir şahsın aracında ve üzerinde yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. M.C.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın aracında ve üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilen M.C.A. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 180 adet captagon sentetik uyuşturucu hap, 5 adet lyrica uyuşturucu hap, 5 adet ecstacy uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu haplar muhafaza altına alınırken şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma

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