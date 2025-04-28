Adıyaman'da Uyuşturucu ile Mücadelede 22 Kişi Hakkında İşlem

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 22 şahıs halkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları çerçevesinde 202 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 10 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 22 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN