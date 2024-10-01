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Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 69 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 69 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucu denetimlerinde 1 ayda 69 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirerek önemli bir mücadele gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca 1 ayda yapılan uyuşturucu denetimlerinde 69 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1- 30 Eylül tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele çalışma yaptı. Yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sırasında 182 gram kubar esrar, 224 gram sentetik kanbabinoid, 17 gram toz esrar, 29 kök kenevir bitkisi, 36 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza hap, 40 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin ve 15 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 69 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa

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