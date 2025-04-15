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Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 16 Kişiye İşlem Yapıldı

Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 16 Kişiye İşlem Yapıldı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu maddelere yönelik denetimlerde 16 şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan denetimlerde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında düzenlenen denetimler kapsamında 28 adet sentetik ecza hap, 26 gram bonzai, 7 adet lyrica, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 16 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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