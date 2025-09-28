Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Bağımlısı Kaldırımda Yığıldı

Adıyaman'da madde bağımlısı bir kişi, kullandığı maddenin etkisiyle kaldırıma yığıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsa müdahalede bulundu. Vatandaşlar, son zamanlarda benzer olayların artışından şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 703 Sokak'ta kaldırımda bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve mahallede korkuya neden olan H.K. isimli şahıs ambulansa alındı. Kendine getirilmeye çalışılan şahıs, hiçbir müdahaleye karşılık vermeyince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Adıyaman'da son zamanlarda bu tür olaylarla sıklıkla karşılaşıldığını dile getirdi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
