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Adıyaman'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonunda 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonunda 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 5 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine harekete geçmişti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, aralarında hastane yöneticileri ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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