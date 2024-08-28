Adıyaman'da Üst Geçitten Atlamak İsteyen Şahıs Polis Tarafından Yakalandı
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Altınşehir kavşağında bir şahıs, üst geçitten atlamak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı son anda yakaladı. Şahıs, sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da, üst geçitten atlamak isteyen şahıs, polis ekiplerince son anda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Altınşehir kavşağında Ş.Ç., isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı üst geçitten atlamak istedi. Ş.Ç'yi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, atlamak isteyen Ş.Ç'yi yakaladı. Sarkıttığı yerden güçlükle çekilen Ş.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ş.Ç. sağlık tedbirleri çerçevesinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN