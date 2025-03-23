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Adıyaman'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonette 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonette 1 Ölü, 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücünün eşi hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Sincik ilçesine bağlı Arıkonak Köyü Mengil mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Yaman idaresindeki 44 FV 693 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaşanan feci kazada araç sürücünün eşi olduğu öğrenilen Nazife Yaman hayatını kaybederken, Ahmet Yaman ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ahmet Yaman'ın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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