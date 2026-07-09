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Virajı alamayan traktör takla attı: 1 ölü

Virajı alamayan traktör takla attı: 1 ölü
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde virajı alamayan traktörün takla atması sonucu 14 yaşındaki Berat Yılmaz hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde virajı alamayan traktörün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Köseli köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıktıktan sonra virajda taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada traktörde bulunan 14 yaşındaki Berat Yılmaz, ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Berat Yılmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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