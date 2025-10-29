Adıyaman'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarıkarakuyu köyü Kıllıyurdu mevkiinde Gökhan Karakuş idaresindeki 27 JC 695 plaka traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü Gökhan Karakuş ile traktörde bulunan Ahmet Karakuş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN