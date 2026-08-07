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Adıyaman'da yol verme kavgası: Trafik kapatıldı, kadın sürücüye saldırdı

Adıyaman'da yol verme kavgası: Trafik kapatıldı, kadın sürücüye saldırdı
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Adıyaman’da yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücü aracıyla yolu trafiğe kapatarak tartıştığı diğer aracın önünü kesti.

Adıyaman'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücü aracıyla yolu trafiğe kapatarak tartıştığı diğer aracın önünü kesti. Yolu kapatan araçtan inen bir kadının ise sürücüye saldırması kameralara yansıdı.

Olay, Kahta-Narince karayolunda, Nissibi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracıyla yolu trafiğe kapattı. Araçtan inen sürücü ile beraberindeki yakınları, diğer sürücünün bulunduğu araca yönelerek tepki gösterdi. Ailesiyle beraber seyir halindeyken önü kesilen otomobildeki kişiler olay anını saniye saniye kayda aldı.

Yolu trafiğe kapatan araçtan inen bir kadın ise durdurdukları aracın yanına gelerek burada video kaydını engellemek için sürücüye saldırmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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