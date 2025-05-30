Adıyaman'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Adıyaman-Kahta kara yolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Hallaç (25) yönetimindeki 02 KB 804 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Yusuf A.'nın kullandığı 02 AFF 077 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ramazan Hallaç ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan Hallaç yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine daha sonra gelen jandarma ve bölge trafik polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN