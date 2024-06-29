Adıyaman'da Trafik Kazası: 8 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Haci Mehmet Binici idaresindeki 02 AEG 028 plakalı otomobil ile Gönül Kınacı idaresindeki 02 BF 439 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Haci Mehmet Binici ile araçlarda bulunan Şüheda Binici, Ceyda Binici, İlayda Binici, Hatice Akgöz, Necla Akgöz, Gönül Akgöz ve Ayşenur Akgöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN