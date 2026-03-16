Adıyaman'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta kara yolunun 15. kilometresinde H.D. (30) yönetimindeki 80 FC 097 plakalı otomobil ile H.A. (30) idaresindeki 02 ADL 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerden H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A.D. (23), S.A. (30) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı