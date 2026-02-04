Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, hafif ticari araç, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AGJ 187 plakalı motosiklet, 02 AU 901 plakalı otomobil ve 02 ABJ 396 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Abuzer T., ile Mehmet D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN