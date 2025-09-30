Haberler

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu Nevfel Ö. ve Kürşad İ. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevfel Ö. idaresindeki 01 ABE 186 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada Nevfel Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kürşad İ. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
