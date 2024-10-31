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Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Nurettin Dede ve eşi Zeynep Dede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sincik- Malatya Karayolu Sakız köyü yakınlarında meydana geldi.

Nurettin Dede idaresindeki 44 T 0772 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Nurettin Dede ve araçta bulunan eşi Zeynep Dede olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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