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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin U dönüşü yapmaya çalışan tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin U dönüşü yapmaya çalışan tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Yusuf Kenan K. idaresindeki 02 ER 048 plakalı tır, karayolunun 4. kilometresinde U dönüşü yaptığı esnada Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İbrahim M. idaresindeki 48 V 8936 plakalı otomobil tır dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim M. yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan Deniz ise ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Orhan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücünün tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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