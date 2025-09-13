Adıyaman'da Trafik Denetimi Yetersizliği Tepkilere Yol Açıyor

Adıyaman'da trafik denetimlerinin yetersizliği vatandaşların tepkisini çekiyor.

Adıyaman'ın şehir merkezinde görüntülenen ve kapasitesinin çok üzerinde yük taşıyan kamyonet, adeta seyir halindeki bir tehlike olarak kameralara yansıdı. Yol güvenliğini hiçe sayarak onlarca kiloluk çuvalları üst üste yükleyen sürücü, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin canını riske attı.

Vatandaşlar bu tür manzaralarla sık sık karşılaştıklarını, trafik polislerinin görevini yapmadığını ve denetimlerin kağıt üzerinde kaldığını belirten sürücüler, "Vatandaşa en küçük ihlalde ceza yazıyorlar, ama bu kadar büyük tehlikeleri görmezden geliyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, bu tür araçların trafikte rahatça dolaşabilmesini "Denetimsizlik ve vurdumduymazlık" olarak yorumladı. Yükseklik ve ağırlık sınırını katbekat aşan kamyonetlerin şehir içinde dolaşmasına izin verilmesini büyük bir skandal olarak nitelendiren vatandaşlar, muhtemel bir kazada can kayıplarının kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

Adıyamanlılar, trafik polislerine ve yetkililere sert sözlerle çağrıda bulunarak, denetimlerin artırılmasını, bu tür araçların trafikten men edilmesini ve sorumluların hesap vermesini talep ediyor. - ADIYAMAN