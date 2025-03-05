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Adıyaman'da Tır ve Vinç Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Tır ve Vinç Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adıyaman-Kahta Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, tır ile vincin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da tır ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 28 Şubat tarihinde Abdullah M. (39) yönetimindeki 02 LA 041 plakalı vinç ile Şükrü Yalçın (53) yönetimindeki 02 ADH 853 plakalı tır, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Abdullah M. ile Şükrü Yalçın yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şükrü Yalçın, yapılan bütün müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yalçın'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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