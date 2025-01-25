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Adıyaman'da Tır Çarpması: 81 Yaşındaki Yaya Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Tır Çarpması: 81 Yaşındaki Yaya Ağır Yaralandı
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Şeyh Mehmet Boyraz, bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık görevlileri, ambulans gelene kadar yaralıya müdahalede bulundu. Boyraz, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoldan geçen sağlık görevlileri ambulans gelene kadar yaralıya kalp masajı yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Şeyh Mehmet Boyraz'a sürücüsü öğrenilemeyen 06 DBV 38 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan yaşlı adam ağır yaralandı.

Yoldan geçen sağlık görevlileri kaza yerine koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık görevlileri, olay yerine ambulans gelene kadar yaralı adama müdahale ederek kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince alınan Boyraz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Boyraz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Öte yandan, tır sürücüsü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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