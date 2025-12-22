Haberler

Tekne faciasında kaybolan şahsın cenazesi bulundu

Tekne faciasında kaybolan şahsın cenazesi bulundu
Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balık tutmak için açılan teknenin alabora olması sonucu suda kaybolan 30 yaşındaki Fatih Çakır'ın cenazesi, arama çalışmalarının ardından bulundu. 5 arkadaşla tekneye açılan Çakır, diğer 4 kişinin kurtulmasına rağmen suda kaybolmuştu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde teknenin alabora olması sonucu Atatürk Barajı Göleti'nde suda kaybolan şahsın cenazesi uzun uğraşlar sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balık tutmak isteyen 5 arkadaş, Atatürk Barajı göletine tekneyle açılmıştı. 5 Arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alabora olmuş ve teknede bulunan 4 kişi kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya ulaşmayı başarırken 30 yaşındaki Fatih Çakır ise suda kaybolmuştu.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis dalgıç ekipleri, jandarma ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucunda olaydan 1 gün sonra Fatih Çakır'ın cenazesine ulaşıldı. Cenaze su içerisinden çıkarılarak Kahta İlçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Fatih Çakır'ın cenazesini teslim alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

title