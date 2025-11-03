Adıyaman'da Tarlayı Süren Traktör Yangın Çıkardı

Adıyaman'da, tarlayı süren traktör alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe Köyünde tarla süren bir traktör alev alarak yandı. Kısa sürede alev topuna dönen traktör için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda traktör kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN