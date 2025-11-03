Haberler

Adıyaman'da Tarlayı Süren Traktör Yangın Çıkardı

Adıyaman Kuştepe Köyü'nde tarlayı süren bir traktör aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu ölü veya yaralı olmadı ancak traktör kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da, tarlayı süren traktör alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe Köyünde tarla süren bir traktör alev alarak yandı. Kısa sürede alev topuna dönen traktör için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda traktör kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
