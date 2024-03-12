Adıyaman'da Taksirle Ölüme Neden Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taksirle ölüme neden olan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla hakkında 5 yıl 8 ay 39 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., isimli şahıs, polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN