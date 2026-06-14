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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı
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Adıyaman'da kontrolden çıkan ticari aracın takla atması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.A. (28) yönetimindeki ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç yolda ters dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.A., ile araçta bulunan B.Ş., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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