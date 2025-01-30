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Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde virajı alamayarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde virajı alamayarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçenden Adıyaman istikametine seyreden Murat K. (53) idaresindeki 01 DN 499 plakalı otomobil, Atmalı Köyü yakınlarında virajı alamayarak takla attı. Yaralanan sürücü Murat K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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