Tahliye edilen bina yağışlara dayanamayarak çöktü

Besni ilçesinde, daha önceden tahliye edilen 2 katlı ağır hasarlı bina, son günlerdeki aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Olay sırasında binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Bölgedeki ekipler güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde daha önceden tahliye edilen bir bina, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü.

Besni ilçe merkezinde Saniye Solak'a ait olduğu öğrenilen 2 katlı ağır hasarlı bina, geçtiğimiz günlerde alınan karar sonrası tahliye edilmişti. Son günlerde etkisini artıran yağışların ardından binada çökme meydana geldi. Olay sırasında binada kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Çökme sonrası bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak alanı kontrol altına aldı.

Öte yandan, aynı mahallede daha önce de heyelan meydana geldiği öğrenildi.

Olayı anlatan bir vatandaş, "Aşırı yağıştan dolayı ev birden bire çöktü. Çok şiddetli bir ses geldi. Buraya bir an önce el uzatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede benzer risk taşıyan yapılar için de değerlendirme yapılması bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
