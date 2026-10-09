Adıyaman'da tabancasını temizlerken kazara kendini vuran 47 yaşındaki şahıs yaralandı

Adıyaman'da tabancasını temizlerken kazara kendini vuran 47 yaşındaki şahıs yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da tabancasını temizlerken kazara sol ayağından yaralanan 47 yaşındaki şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Adıyaman'da kendini tabancayla kazara vuran şahıs yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezine bağlı Ağaçkonak Köyünde 47 yaşındaki İmam A., kendisine ait tabancayı temizlediği sırada tabanca ateş aldı. Kendini sol ayağından kazara vuran İmam A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan İmam A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı