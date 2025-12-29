Eli spiralle kesilen kişi yaralandı
Adıyaman merkezinde elini spiral makinesiyle kesen Hasan A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da elini spiralle keserek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Valilik Kavşağı yakınlarında elini spiral makinesiyle kesen Hasan A. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa