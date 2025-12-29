Haberler

Eli spiralle kesilen kişi yaralandı

Adıyaman merkezinde elini spiral makinesiyle kesen Hasan A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Valilik Kavşağı yakınlarında elini spiral makinesiyle kesen Hasan A. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
