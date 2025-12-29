Eli spiralle kesilen kişi yaralandı

Adıyaman'da elini spiralle keserek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Valilik Kavşağı yakınlarında elini spiral makinesiyle kesen Hasan A. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN