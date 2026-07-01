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Adıyaman'da bir haftada 49 aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'da bir haftada 49 aranan şahıs yakalandı
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Adıyaman'da polis ekiplerinin son bir haftalık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalanırken, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik operasyonlarında ise 1 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanırken, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, 6'sı hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 49 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 33 şahsa işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 90,11 gram çeşitli uyuşturucu madde, 184 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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