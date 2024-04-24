Adıyaman'da Sokak Köpeğini Vuran Şahıs Serbest Bırakıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçesine bağlı Meydan Köyünde O.K., isimli şahıs eline aldığı av tüfeğiyle bir sokak köpeğine ateş açarak vurdu. Köpeği öldüren şahıs, yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen ve burada işlemleri tamamlanan O.K., sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi'nde adli makamlarda serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN