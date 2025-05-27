Adıyaman'da Sokak Köpeği Saldırısında Kadın Yaralandı

Adıyaman'da Sokak Köpeği Saldırısında Kadın Yaralandı
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Adıyaman'ın Kındırali köyünde bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan 54 yaşındaki Yeter Ü., hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kındırali köyünde bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Yeter Ü., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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