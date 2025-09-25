Haberler

Adıyaman'da Sokak Köpeği Saldırısında Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Sokak Köpeği Saldırısında Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi'nde bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan E.K. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi'nde yolda yürüyen E.K. (51), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan E.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

12 yaş küçük eşiyle de aradığı mutluluğu bulamadı: Boşanıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.