Adıyaman'da Sokak Köpeği Saldırısında Bir Kişi Yaralandı
Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi'nde bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan E.K. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi'nde yolda yürüyen E.K. (51), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan E.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa