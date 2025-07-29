Adıyaman'da Sıcak Hava Trafoyu Yaktı

Adıyaman'da Sıcak Hava Trafoyu Yaktı
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Adıyaman'da 43 dereceyi bulan hava sıcaklığı, bir elektrik trafounun yangın çıkarmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Hava sıcaklıklarının 43 dereceyi gördüğü Adıyaman'da, bir trafo sıcağa dayanamayarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında kaldırımda bulunan bir elektrik trafosu, sıcak havalara dayanamayarak alev aldı. Yoğun dumanların yükseldiği trafoyu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda trafoda hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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