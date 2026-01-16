Haberler

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Güncelleme:
Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan bir otomobil, çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen tamamen yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AAP 674 plakalı bir otomobil, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan otomobil bir anda alev topuna döndü. Yangına çevredeki vatandaşlar ile esnaflar müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederken karayolu ise trafiğe kapatıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

