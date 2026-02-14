Haberler

Adıyaman'da sele yakalanan araç suya gömüldü

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel olayında bir araç sulara kapılarak tamamen gömüldü. İtfaiye ekipleri, sel sularında mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli yağışlarla beraber meydana gelen sel sularında bir araç tamamen suya gömülürken, suda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağmur yağması ile beraber dere yataklarında su taşkınları meydana geldi. Sel sularıyla beraber Adıyaman - Gölbaşı Karayolu Yukarıçöplü Köyü mevkiinde bir araç sel sularına kapılarak tamamen sular içerisine gömüldü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç tamamıyla sular içerisinde kaldı.

Gölbaşı ilçe merkezinde ise yine sel sularından dolayı mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bazı vatandaşlar halatlar yardımıyla, bazı vatandaşları ise itfaiye araç merdiveninin uzatılması ile kurtarıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe merkezinde yağmurun etkisi devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
