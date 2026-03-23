Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.G. (43) yönetimindeki 44 AGT 428 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada, sürücü E.G. (33), M.G. (32), Sibel Sancak (32) ve T.Ö. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sibel Sancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan M.G. (32)'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

