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Adıyaman'da salıncakta dengesini kaybeden 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da salıncakta dengesini kaybeden 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman Sümerevler Mahallesi'ndeki parkta salıncakta sallanırken dengesini kaybederek düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da parkta salıncakta sallandığı sırada düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Niyazi Mısri Camisi yakınlarındaki Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda salıncakta sallanan M.M.Ş. (15), henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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