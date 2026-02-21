Haberler

Adıyaman'da sahipsiz köpek dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı

Adıyaman'da sahipsiz köpek dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki bir çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırıdan kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, akşam saat 18.25 sıralarında Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmekte olan 10 yaşındaki ismi öğrenilemeyen erkek çocuk, sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hızla olay yerine koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Vatandaşların müdahalesiyle saldırıdan kurtarılan çocuk, büyük korku yaşadı.

Öte yandan saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ADIYAMAN

