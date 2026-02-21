Adıyaman'da sahipsiz köpek dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, akşam saat 18.25 sıralarında Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmekte olan 10 yaşındaki ismi öğrenilemeyen erkek çocuk, sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hızla olay yerine koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Vatandaşların müdahalesiyle saldırıdan kurtarılan çocuk, büyük korku yaşadı.

Öte yandan saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı