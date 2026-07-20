Haberler

Rögar kapağı çevresindeki çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı

Rögar kapağı çevresindeki çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da rögar kapağı çevresindeki çukur nedeniyle motosiklet devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Adıyaman'da rögar kapağı çevresinde oluşan çukur nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt Mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki İtfaiye Müdürlüğü Kavşağı'nda Heybetullah E. idaresindeki 34 DSR 603 plakalı motosiklet, rögar kapağı çevresinde oluşan çukura girmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci geliyor

Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Bursa'dan akılalmaz görüntü! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu

Bursa'dan akılalmaz görüntü! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

9 milyon Euro'ya geldi, kulüp tarihinin en pahalı satışı olup gitti
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor