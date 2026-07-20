Rögar kapağı çevresindeki çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman'da rögar kapağı çevresinde oluşan çukur nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt Mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki İtfaiye Müdürlüğü Kavşağı'nda Heybetullah E. idaresindeki 34 DSR 603 plakalı motosiklet, rögar kapağı çevresinde oluşan çukura girmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı