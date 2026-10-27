Adıyaman'da refüje çıkan otomobilde hasar oluştu, ölen ya da yaralanan olmadı

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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı