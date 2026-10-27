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Adıyaman'da refüje çıkan otomobilde hasar oluştu, ölen ya da yaralanan olmadı

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Adıyaman'da refüje çıkan otomobilde hasar oluştu, ölen ya da yaralanan olmadı
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Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu; otomobil polis ekiplerinin çalışması sonrası kaza yerinden kaldırıldı ve soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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