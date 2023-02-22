Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da provokatif paylaşıma gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da provokatif paylaşıma gözaltı

Depremlerin ardından başka illerden gelen ailelerin Adıyaman'da çadırlara yerleşerek kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım aldıkları yönündeki sosyal medya paylaşımları polisi harekete geçirdi.

Depremlerin ardından başka illerden gelen ailelerin Adıyaman'da çadırlara yerleşerek kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım aldıkları yönündeki sosyal medya paylaşımları polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri, çadırlarda yaptıkları genel denetimlerde iddiaların asılsız çıkması üzerine paylaşımda bulunan şahsı gözaltına aldı.

Adıyaman il genelinde asayiş uygulamalarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, depremin ardından sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberleri de mercek altına aldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın sosyal medya hesabından yaptığı il dışından gelen bazı ailelerin Adıyaman'da çadırlara yerleşerek kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım aldıkları yönündeki iddialarını araştırdı. Çadırları gezerek kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, çadırlarda kalan bütün vatandaşların ikametgah adreslerinin Adıyaman olduğunu belirledi. Emniyet ekipleri, iddiaların asılsız çıkması üzerine paylaşımda bulunan şahsı gözaltına aldı. - ADIYAMAN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title