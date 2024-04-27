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Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı

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Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda bir polis, diğer polis memurlarına silahla ateş açtı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. İlk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.

DİĞER POLİS MEMURLARINA ATEŞ ETTİ

Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti.

Olayda 2 polisin yaralandığı öğrenildi.

Adıyaman'da polis karakolunda silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Memur Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Mr Burner:

Yani ben anlamıyorum gerçekten bu polisleri ve uzman çavuşları hep bir vukuat Maaşlar tıkırında, ekmek elden su gölden Rahatlık mı batıyor anlamadım nedir bunların dertleri

71
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Marko Apostolidis:

devlet malını (silah) göreve ters özel amaçlar için kullanmanın ağır cezası olmalı... ve kesinlikle paydos sonrası silah karakolda kalmalı..

39
58
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Iznikk Iznikk:

La bi sus adam sansınlar

yanıt40
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Murat Bey:

Görev harici çıkan olaylara dedenmi gidecek süper beyin

yanıt51
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zaza mesut:

katılıyorum

yanıt1
yanıt2
Vedat Tepe:

mobingin en fazla uygulandığı teşkilat emniyet teşkilatıdir. bu kadar intihar ve cinnet sebepsiz değil.

64
1
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Sorun:

Vurani dinlemek lazım, vurulanlarla arainda ne geçmiş kızmış belli ki

16
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Adıyamanlı Kutalmış :

2 ölü 8 yaralı 4 dü ağır Allah ölenlere rahmet kalanlara sabır versin zor bir durum

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2
yanıtYanıtla
zaza mesut:

ölü değil şehit 2 şehit 8 yaralı bildiğin katlıam

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Adıyamanlı Kutalmış :

Yani kendi arkadaşlarının kurşunuyla vurulmuşlar Allah şehadet lerini kabul eylesin diyeyim oldumu şimdi...

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