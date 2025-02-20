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Adıyaman'da Park Halindeki Otomobil Yaya Dikkatini Aşarak 3 Kişiyi Yaraladı

Adıyaman'da Park Halindeki Otomobil Yaya Dikkatini Aşarak 3 Kişiyi Yaraladı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobilin motorunda meydana gelen kısa devre sonucu kendi kendine hareket etmesi sonucu 3 yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobil motorunda meydana gelen kısa devre nedeniyle kendi kendine hareket ederek yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Adıyaman Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 33 EK 499 plakalı Fiat marka otomobil kendi kendine hareket ederek yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Y., Sade Nur K. ve Musa Zekeriya A.'a çarptı. Meydana gelen kazada yayalar yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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