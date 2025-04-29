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Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Yandı

Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Yandı
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Kahta ilçesinde park halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde park halindeki bi motosiklet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde park halinde bulunan 3 tekerlekli motosiklet alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan alevler kısa sürede motosikleti sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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