Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Yandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde park halindeki bi motosiklet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde park halinde bulunan 3 tekerlekli motosiklet alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan alevler kısa sürede motosikleti sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN