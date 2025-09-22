Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ'lerde park halinde bulunan Ramazan Aydoğdu'ya ait 02 ADP 390 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Aydoğdu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede incelemelerde bulunuldu. Aydoğdu, motosikletinin bulunmasını olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların da yakalanmasını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN