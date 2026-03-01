Haberler

Park halindeki aracın lastikleri kesildi

Güncelleme:
Adıyaman Merkez Türmüz TOKİ'ler içerisinde park halindeki bir aracın lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanarak kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir aracın lastikleri bıçaklanarak kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Türmüz TOKİ'ler içerisinde park halinde olan M.T'ye ait 06 FJP 012 plakalı otomobilin lastikleri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından bıçaklanarak kesildi. Bir süre sonra durumu fark eden M.T., polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken M.T., olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
