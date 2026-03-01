Park halindeki aracın lastikleri kesildi

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir aracın lastikleri bıçaklanarak kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Türmüz TOKİ'ler içerisinde park halinde olan M.T'ye ait 06 FJP 012 plakalı otomobilin lastikleri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından bıçaklanarak kesildi. Bir süre sonra durumu fark eden M.T., polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken M.T., olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı