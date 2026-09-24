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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hamile kadın yaralandı

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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hamile kadın yaralandı
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Meydan Kavşağı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü hamile kadın yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Meydan Kavşağı'nda Asiye K. idaresindeki 02 AEC 401 plakalı motosiklet ile Suphi B. idaresindeki 06 AT 2080 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Asiye K. yaralandı. Hamile olduğu öğrenilen Kuşçu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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